Нюансы, которые необходимо знать: требования по поверке счетчиков газа
11 января 2024, 16:31Читати новину українською
Источник:Госпродпотребслужба
Иногда счетчики потребленного для бытовых нужд газа подлежат поверке. Украинцы должны знать некоторые детали.
Что нужно знать о поверке счетчиков
Поверка счетчиков газа регулируется статьей 17 Закона "О метрологии и метрологической деятельности".
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Закон выдвигает следующие требования к поверке:
- Периодическая поверка, обслуживание и ремонт (в том числе демонтаж, транспортировка и монтаж) средств измерений.
- Межверочные интервалы для счетчиков газа и устройств преобразования объема класса 1,0 установлены 2 года; класса 1,5 – 8 лет.
- Ответственность за своевременность проведения периодической поверки, обслуживания и ремонта возлагается на хозяйствующих субъектов, предоставляющих услуги по газоснабжению.
- Обязанностью потребителя является предоставление доступа представителям оператора сетей.
- Снятие счетчика на периодическую поверку производится в присутствии потребителя.
- В случае пропуска срока периодической поверки счетчика газа по вине оператора газораспределительных сетей объем потребленного природного газа определяется по фактическим данным счетчика газа, по которому пропущен срок поверки.
- В период снятия счетчика газа оператор устанавливает счетчики газа из обменного фонда.
- После установки поверенного счетчика производится пломбировка.
Как проходит поверка счетчика
Процедура поверки счетчика может занять до 5 дней. При этом устройство обязательно снимается и заверяется специалистами.Заметьте! Монтаж и демонтаж должен производиться при присутствии потребителя.
В конце счетчик пломбируют и складывается соответствующий акт в двух экземплярах, один из которых отдается потребителю.
Если человек не помнит, когда в последний раз была совершена поверка, специалисты отделов сами сконтактируют с ней и предупредят о поверке.