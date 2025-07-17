Надо ли делать поверку счетчиков вовремя военного положения

Поверка счетчиков – обязательная процедура, которая должна регулярно осуществляться. Ее выполнением занимаются исключительно уполномоченные организации.

Надо ли осуществлять поверку счетчиков сейчас?

Поверку счетчиков нужно осуществлять, если есть такая возможность, сообщает 24 Канал со ссылкой на Госпродпотребслужбу.

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То есть, процедура является обязательной для:

жителей неоккупированных территорий;

а также в населенных пунктах, где не ведутся боевые действия.

Сложности возникают именно на ВОТ. Там поверка не может происходить никаким образом. Кабмин создал механизм решения этого вопроса. Поверка счетчиков в этом случае должна осуществить в течение 3 месяцев после деоккупации указанных территорий.

На временно оккупированных Россией территориях в течение трех месяцев после прекращения или отмены военного и чрезвычайного положения на соответствующих территориях, но не ранее дня окончания отопительного периода,

– говорится в сообщении службы.

Заметьте! На территориях, где были активные или возможные боевые действия, это должно произойти в течение 6 месяцев.