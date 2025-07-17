Надо ли осуществлять поверку счетчиков сейчас?
Поверку счетчиков нужно осуществлять, если есть такая возможность, сообщает 24 Канал со ссылкой на Госпродпотребслужбу.
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То есть, процедура является обязательной для:
- жителей неоккупированных территорий;
- а также в населенных пунктах, где не ведутся боевые действия.
Сложности возникают именно на ВОТ. Там поверка не может происходить никаким образом. Кабмин создал механизм решения этого вопроса. Поверка счетчиков в этом случае должна осуществить в течение 3 месяцев после деоккупации указанных территорий.
На временно оккупированных Россией территориях в течение трех месяцев после прекращения или отмены военного и чрезвычайного положения на соответствующих территориях, но не ранее дня окончания отопительного периода,
– говорится в сообщении службы.
Заметьте! На территориях, где были активные или возможные боевые действия, это должно произойти в течение 6 месяцев.
Для чего нужна поверка?
Поверка обеспечивает исправность счетчиков. Эта процедура позволяет своевременно выявить и исправить неисправности.