Надо ли осуществлять поверку счетчиков сейчас?

Поверку счетчиков нужно осуществлять, если есть такая возможность, сообщает 24 Канал со ссылкой на Госпродпотребслужбу.

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То есть, процедура является обязательной для:

жителей неоккупированных территорий;

а также в населенных пунктах, где не ведутся боевые действия.

Сложности возникают именно на ВОТ. Там поверка не может происходить никаким образом. Кабмин создал механизм решения этого вопроса. Поверка счетчиков в этом случае должна осуществить в течение 3 месяцев после деоккупации указанных территорий.

На временно оккупированных Россией территориях в течение трех месяцев после прекращения или отмены военного и чрезвычайного положения на соответствующих территориях, но не ранее дня окончания отопительного периода,

– говорится в сообщении службы.

Заметьте! На территориях, где были активные или возможные боевые действия, это должно произойти в течение 6 месяцев.