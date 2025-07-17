Чи треба здійснювати повірку лічильників зараз?

Повірку лічильників потрібно здійснювати, якщо є така можливість, повідомляє 24 Канал з посиланням на Держпродспоживслужбу.

Читайте також В Україні змінять зовнішній вигляд пакування алкоголю та тютюнових виробів

Тобто, процедура є обов'язковою для:

жителів неокупованих територій;

а також у населених пунктах, де не ведуться бойові дії.

Складнощі виникають саме на ТОТ. Там повірка не може відбуватися ніяким чином. Кабмін створив механізм розв'язання цього питання. Повірка лічильників у цьому випадку має здійснити протягом 3 місяців після деокупації вказаних територій.

На тимчасово окупованих Росією територіях протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного і надзвичайного стану на відповідних територіях, але не раніше дня закінчення опалювального періоду,

– йдеться у повідомленні служби.

Зауважте! На територіях, де були активні чи можливі бойові дії, це має відбутися протягом 6 місяців.