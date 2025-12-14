Субсидию заберут из-за "тысячи Зеленского": правда это или миф
- Получение "тысячи Зеленского" не влияет на субсидию и не меняет ее размер, поскольку эта выплата не учитывается в совокупный доход домохозяйства.
- Заявку на получение "тысячи Зеленского" можно подать до 24 декабря 2025 года через портал "Дія" или органы социальной защиты.
Многие украинцы волнуются, что полученная "тысяча Зеленского" может лишить их субсидии. Гражданам объяснили, как проверяют доходы и что действительно может повлиять на размер помощи на коммунальные услуги
Заберут ли субсидию из-за зимней тысячи?
Получение "тысячи Зеленского" не влияет на субсидию и не уменьшает ее размер. Несмотря на волнения среди граждан, специалисты Пенсионного фонда Украины объясняют, что выплата не учитывается в совокупный доход домохозяйства при расчете помощи на коммунальные услуги, пишет 24 Канал.
Жилищная субсидия определяется на основании среднемесячного дохода, в который обычно включают зарплату, пенсию, социальные выплаты, пособие по безработице, стипендии (кроме социальной для детей-сирот), денежные переводы из-за границы, дивиденды и доходы от аренды или продажи имущества.
- Однако, в соответствии с постановлением Кабмина №1433 от 5 ноября 2025 года, выплаты в рамках программы "Зимняя поддержка" не учитываются для расчета дохода.
Поэтому получение тысячи гривен не лишит субсидии, а также не изменит ее размер.
До какого числа можно податься на "тысячу Зеленского"?
Подать заявку на получение "тысячи Зеленского" можно до 24 декабря 2025 года. Этот срок определен правительственным постановлением в рамках программы "Зимняя поддержка", которая предусматривает единовременную денежную помощь для определенных категорий граждан.
Заявку можно оформить онлайн через портал государственных услуг "Дія" или обратившись в органы социальной защиты по месту жительства. Важно учитывать, что подача заявки до конечного срока является обязательным для получения выплаты: после 24 декабря подать документы будет невозможно.
Что можно приобрести на "тысячу Зеленского"?
Программу "Зимняя поддержка" в рамках выплаты тысячи гривен можно использовать на оплату коммунальных счетов, приобретение лекарств, пищевых продуктов, печатной продукции и благотворительные взносы. Подать заявку на получение выплаты можно до 24 декабря 2025 года.
Тратить средства на книги или печатные издания можно только в специально определенных магазинах с соответствующим МСС-кодом. Чаще всего украинцы направляют "тысячу Зеленского" на оплату коммуналки, приобретение лекарств в аптеках и поддержку благотворительных организаций.