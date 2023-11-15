Уже в конце ноября: украинцам компенсируют деньги за поврежденное жилье
Источник:Павел Фролов
Верховная Рада Украины определилась с объемами и сроками возмещения разрушенного жилья украинцев в результате войны. Первые выплаты по программе поступят уже совсем скоро.
Выплаты за разрушенное жилье
Первые выплаты по уже отработанным заявлениям в Реестре поврежденного и разрушенного имущества поступят украинцам до конца ноября.
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На Бюджетном комитете Рады согласовали перераспределение средств из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии Госбюджета и направили дополнительные 4 миллиарда гривен на программу Е-Восстановление, а именно: 2,5 миллиарда гривен на компенсации за поврежденное жилье стоимостью от 200 до 500 тысяч гривен и 1,5 миллиарда гривен на возмещение полностью разрушенного жилья
Дополнительно начался экспериментальный проект по дистанционному обследованию недвижимого имущества на оккупированных территориях. Для этого используют специальное оборудование дистанционного зондирования в городе Мелитополь. Если все удастся, такую систему используют в 2024 году для обследования по всей оккупированной территории.
Подать заявку на возмещение имущества можно в Дие:
- нажмите "Услуги";
- затем "е-Восстановление";
- найдите "Сообщить о поврежденном имуществе";
- заполните форму.
Кому оказывается помощь от ООН
Выплаты от ООН могут получить наиболее уязвимые категории населения Украины. Главное, чтобы лицо не получало в месяц более 5 400 гривен и имело статус ВПЛ или же проживало возле зоны боевых действий.
К уязвимым категориям относятся:
- семьи, где есть приемные дети;
- домохозяйство, если у одного из его членов есть особые потребности;
- родители-одиночки, которые имеют несовершеннолетних детей (до 18 лет) или ухаживают за лицами старше 55 лет;
- семьи, если ее члены старше 55 лет, и при этом они являются кормильцами.
Средства будут выплачиваться в течение 3 месяцев. Если лицо зарегистрировалось с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2023 года, он может получить 3 600 гривен и дополнительно по 2 220 гривен для обеспечения гуманитарных нужд.