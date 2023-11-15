Уже в конце ноября: украинцам компенсируют деньги за поврежденное жилье

Верховная Рада Украины определилась с объемами и сроками возмещения разрушенного жилья украинцев в результате войны. Первые выплаты по программе поступят уже совсем скоро.

Выплаты за разрушенное жилье

Первые выплаты по уже отработанным заявлениям в Реестре поврежденного и разрушенного имущества поступят украинцам до конца ноября.

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Павел Фролов Народный депутат Украины На Бюджетном комитете Рады согласовали перераспределение средств из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии Госбюджета и направили дополнительные 4 миллиарда гривен на программу Е-Восстановление, а именно: 2,5 миллиарда гривен на компенсации за поврежденное жилье стоимостью от 200 до 500 тысяч гривен и 1,5 миллиарда гривен на возмещение полностью разрушенного жилья

Дополнительно начался экспериментальный проект по дистанционному обследованию недвижимого имущества на оккупированных территориях. Для этого используют специальное оборудование дистанционного зондирования в городе Мелитополь. Если все удастся, такую систему используют в 2024 году для обследования по всей оккупированной территории.

Подать заявку на возмещение имущества можно в Дие:

нажмите "Услуги";

затем "е-Восстановление";

найдите "Сообщить о поврежденном имуществе";

заполните форму.

Кому оказывается помощь от ООН

На сегодняшний день уже удовлетворено почти 26 тысяч заявок от украинцев на ремонт или закупку стройматериалов на сумму до 200 тысяч гривен.

Выплаты от ООН могут получить наиболее уязвимые категории населения Украины. Главное, чтобы лицо не получало в месяц более 5 400 гривен и имело статус ВПЛ или же проживало возле зоны боевых действий.

К уязвимым категориям относятся:

семьи, где есть приемные дети;

домохозяйство, если у одного из его членов есть особые потребности;

родители-одиночки, которые имеют несовершеннолетних детей (до 18 лет) или ухаживают за лицами старше 55 лет;

семьи, если ее члены старше 55 лет, и при этом они являются кормильцами.

Средства будут выплачиваться в течение 3 месяцев. Если лицо зарегистрировалось с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2023 года, он может получить 3 600 гривен и дополнительно по 2 220 гривен для обеспечения гуманитарных нужд.