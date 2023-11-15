Виплати за зруйноване житло

Перші виплати по вже відпрацьованим заявам у Реєстрі пошкодженого і зруйнованого майна надійдуть українцям до кінця листопада.

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Павло Фролов Народний депутат України На Бюджетному комітеті Ради погодили перерозподіл коштів з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії Держбюджету і спрямували додаткові 4 мільярда гривень на програму Є-Відновлення, а саме: 2,5 мільярда гривень на компенсації за пошкоджене житло вартістю від 200 до 500 тисяч гривень та 1,5 мільярда гривень на відшкодування повністю зруйнованого житла

Додатково почався експериментальний проєкт по дистанційному обстеженню нерухомого майна на окупованих територіях. Для цього використають спеціальне обладнання дистанційного зондування у місті Мелітополь. Якщо усе вдасться, таку систему у 2024 році використають для обстеження по усій окупованій території.

Подати заявку на відшкодування майна можна в Дії:

натисніть "Послуги";

потім "Є-Відновлення";

знайдіть "Повідомити про пошкоджене майно";

заповніть форму.

Нагадаємо! На сьогодні вже задоволено майже 26 тисяч заявок від українців на ремонт або закупівлю будматеріалів на суму до 200 тисяч гривень.

Кому надається допомога від ООН

Виплати від ООН можуть отримати найбільш вразливі категорії населення України. Головне, щоб особа не отримувала на місяць більше ніж 5 400 гривень та мала статус ВПО або ж проживала біля зони бойових дій.

До вразливих категорій належать:

родини, де є прийомні діти;

домогосподарство. якщо один з його членів має особливі потреби;

батьки-одинаки, які мають неповнолітніх дітей (до 18 років) або ж доглядають осіб старше 55 років;

сім'ї, якщо її члени старше 55 років, і при цьому вони є годувальниками.

Кошти виплачуватимуться протягом 3 місяців. Якщо особа зареєструвалася з 1 жовтня 2023 до 31 грудня 2023 року вона може отримати 3 600 гривень і додатково по 2 220 гривень для забезпечення гуманітарних потреб.