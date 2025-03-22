Зеленский подписал закон о повышении акцизов на табачные изделия, – Железняк

Владимир Зеленский подписал законопроект №11090. Эта инициатива предусматривает повышение акцизов на табачные изделия в Украине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на народного депутата от партии "Голос" Ярослава Железняка.

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Что рассказал Железняк о подписании законопроекта президентом

Народный депутат сообщил, что Владимир Зеленский подписал законопроект №11090 через 104 дня после его получения. По словам Железняка, он узнал об этом от двух источников – "из международных финансовых институтов" и правительства.

Стоит отметить, что по состоянию на 16:09 22 марта на сайте Верховной Рады обновлений о подписании этого законопроекта президентом не было, как и текста самого подписанного закона.

Согласно тексту законопроекта, подписанным спикером ВРУ, инициатива должна была вступить в силу с 1 января 2025 года, но не ранее дня ее опубликования. Поскольку 1 января уже прошло, пока неизвестно, когда именно закон заработает.

По словам Железняка, из-за задержки с подписанием закона государственный бюджет уже потерял более 2 миллиардов гривен доходов с начала года. Кроме того, нардеп отметил, что эта ситуация создает неопределенность для бизнеса по расчетам.

Также депутат спрогнозировал рост стоимости пачки сигарет примерно на 40 гривен. В то же время, по подсчетам Центра экономической стратегии, цена может повыситься на 20 – 25 гривен.