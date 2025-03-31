Трамп сказал журналистам, что думает о повышении цен автопроизводителями

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему "абсолютно все равно", если автопроизводители повысят цены после его объявления о введении 25% тарифов на все автомобили иностранного производства. Он также добавил, что такие тарифы будут действовать постоянно.

Трамп высказал свое мнение относительно повышения цен

В частности Трамп ответил на вопрос, какое послание он передал руководителям автомобильной промышленности и предупреждал ли их не повышать цены, пишет 24 Канал со ссылкой на NBC News.

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Послание следующее: поздравляю! Если вы производите свои автомобили в США, вы заработаете много денег. Если нет, вам, вероятно, придется перенести производство в США, потому что если вы делаете автомобили в США, тарифов не будет,

– сказал американский лидер.

Когда его спросили, действительно ли он говорил руководителям не повышать цены, то Трамп ответил, что никогда этого не говорил. В то же время он отметил, что ему "абсолютно все равно, если они повысят цены, потому что люди начнут покупать автомобили, произведенные в Америке".

Обратите внимание! После интервью его помощник связался с NBC News, уточнив, что Трамп имел в виду именно цены на иностранные автомобили.

Тарифы Трампа будут постоянными

Кроме того, президент США сделал еще одно заявление. Он сказал, что тарифы будут постоянными.

Абсолютно, они постоянные, да. Мир обворовывал Соединенные Штаты в течение последних 40 лет и более. А мы просто действуем справедливо, и, честно говоря, я еще и очень щедрый,

– считает Трамп.

В материале сообщили, что объявление Трампа о тарифах прозвучало всего за несколько недель до 2 апреля, когда вступят в силу тарифы на широкий спектр потребительских товаров. Это решение вызвало осуждение со стороны международных лидеров, в частности премьер-министра Японии Сигеру Исиби и премьер-министра Канады Марка Карни.

Так иностранные автозапчасти также будут облагаться 25% налогом. Это будет происходить, даже если автомобили, в которые они входят, собираются на территории США. В то же время компании, которые импортируют автомобили в рамках Соглашения США-Мексика-Канада (USMCA), получат особый статус, пока правительство не установит механизм введения 25% тарифов. К тому времени автозапчасти, соответствующие требованиям USMCA, будут оставаться беспошлинными.

Заметьте! В субботу Трамп подтвердил, что не планирует откладывать введение тарифов 2 апреля. Он добавил, что рассмотрит возможность переговоров по этому вопросу "только если нам предложат что-то очень ценное. Потому что страны имеют что-то очень ценное, иначе пространства для переговоров нет".