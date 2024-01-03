Пенсия и зарплата в Украине с 1 января выросли: Денис Шмыгаль назвал новые суммы

На заседании правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что в Украине продолжают финансировать ключевые приоритеты бюджета. В частности, в прошлом году соцвыплаты занимали более 12% сводного бюджета.

По словам Дениса Шмыгаля, с 1 января 2024 года в Украине обновился ряд социальных стандартов.

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В дополнение, премьер-министр заверил, что пенсии и помощи украинцам в этом году будут выплачиваться вовремя.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины В прошлом году государство демонстрировало примерное выполнение социальных обязательств. В этом году это будет одним из наших приоритетов. Пенсии и пособия будем платить вовремя. Есть внутренние ресурсы, а также поддержка от наших партнеров.

Какие новые суммы социальных стандартов

В частности, речь идет о следующих изменениях:

минимальная зарплата выросла на 6% – до 7 100 гривен;

прожиточный минимум увеличился в среднем на 12% – до 2 920 гривен;

увеличился в среднем на 12% – до 2 920 гривен; минимальная пенсия я повысилась с 2 093 гривен до 2 361 гривны;

Еще одно ее повышение запланировано на весну.

Как менялась минималка в Украине за последние годы

с 1 сентября 2020 года минимальная зарплата в Украине поднялась до 5 000 гривен;

с 1 января 2021 года минималка выросла до 6 000 гривен. В госбюджете того года было заложено увеличение минималки еще и в декабре – до 6 500 гривен;

с 1 октября 2022 года минимальная зарплата снова выросла до 6 700 гривен .

. в сентябре 2023 года Денис Шмыгаль анонсировал, что в 2024 году минимальная заработная плата возрастет до 8 000 грн.

Планируется индексация пенсий с 1 марта.