Как повышение налогов повлияет на цены в Украине

Повышение налогов в Украине почти не повлияет на инфляцию. Все компенсируется расходами из бюджета.

Как повышение налогов повлияет на инфляцию

Заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук рассказал, что оценка влияния повышения налогов на инфляцию была отражена в июльском "Инфляционном отчете". Там указано, что дополнительное влияние на рост цен могут дать повышение ставок на отдельные налоги.

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Сергей Николайчук Заместитель председателя НБУ В то же время в том пакете который был пошел в парламент, мы делаем вывод, что большинство налоговых инициатив будут иметь преимущественно близкое к нейтральному влияние на цены.

Он пояснил, что из-за повышения налогообложения доходов дополнительные бюджетные ресурсы будут возвращаться в экономику, соответственно не создавая значительного дополнительного давления на спрос и цены.

Заметьте! Верховная Рада приняла в первом чтении проект изменений в Налоговый кодекс. Вероятно, новые налоги начнут действовать в октябре.

Предлагается внести следующие изменения:

Повышение военного сбора со всех доходов граждан с 1,5% до 5%.

Установление военного сбора для ФЛП – плательщиков единого налога I, II и IV группы на уровне 10% размера минимальной зарплаты (то есть 800 гривен в месяц).

Установление военного сбора в размере 1% от дохода плательщиков единого налога III группы.

Законопроект должен укрепить государственный бюджет, прогнозируя увеличение на 58 миллиардов гривен на 2024 год и 137 миллиардов на 2025 год. Такой финансовый рост в первую очередь связано с повышением военного сбора с граждан.