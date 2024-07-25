Как повышение налогов и акцизов повлияет на цены в Украине

Повышение акцизов на топливо, сигареты и алкоголь может создать дополнительное инфляционное давление. В том числе и новые налоги, которые планирует ввести правительство, также могут повлиять на цены.

Будет ли рост цен в Украине

Повышение акцизов на топливо, сигареты и алкоголь приведет к росту инфляции на 0,4% в 2024 году. Об этом во время брифинга заявил заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук, передает 24 Канал.

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По его словам, этот пакет, что сейчас находится на рассмотрении в парламенте, был оценен НБУ и фактически учтен в его базовом сценарии.

Сергей Николайчук Заместитель председателя Национального банка Украины Этот вклад учтен в нашем обновленном прогнозе, который был пересмотрен до 8,5%.

По словам Николайчука, недавно внесенный правительством законопроект о повышении налогов на 140 миллиардов гривен может также сказаться на уровне цен в Украине.

Эффекты от введения 1-процентного военного сбора с дохода от любой деятельности юрлиц является дополнительным риском нашего прогноза. И в случае, если этот сбор будет введен, и компании будут активно переносить расходы на цены, то это также может иметь дополнительный вклад в инфляцию,

– сказал Николайчук.

В то же время другие налоговые инициативы правительства могут негативно сказаться на спросе, что, свою очередь, может побудить предприятия воздержаться от повышения цен, сообщил Николайчук.