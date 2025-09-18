Укр Рус
Экономика Новости экономики Дефицит бюджета растет: в России готовят новый удар по бизнесу и населению
18 сентября, 13:43
Дефицит бюджета растет: в России готовят новый удар по бизнесу и населению

Ирина Гайдук
Основні тези
  • Правительство России рассматривает повышение налогов – ставки НДС с 20% до 22% – для сокращения дефицита бюджета.
  • Дефицит бюджета РФ растет из-за падения нефте-газовых доходов, тогда как военные расходы сокращать запрещено.

Правительство России рассматривает возможность повышения ставки НДС. Таким образом Москва хочет не допустить роста дефицита бюджета и сохранить резервы.

Как правительство России хочет наполнить бюджет?

Приближенные к правительству источники говорят, что министры обсуждают повышение ставки НДС с 20% до 22%, чтобы сократить дефицит бюджета, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Ожидается, что проект бюджета с новыми ставками передадут в парламент 29 сентября, но при условии соблюдения бюджетного правила, которое предусматривает направление сверхплановых доходов от нефти и газа в резервный фонд.

Россия в этом году уже повысила налог на доходы физических лиц и налог на прибыль корпораций, но правительству пришлось втрое увеличить оценку дефицита федерального бюджета до 1,7% ВВП в мае, 
– отмечает издание.

  • По словам российских чиновников, теперь ситуация настолько усложнилась, что дефицит бюджета может быть выше даже этой отметки.
  • Дефицит в 0,9% ВВП на следующий год также, вероятно, будет выше.

В Reuters подсчитали, что в 2024 году НДС обеспечил 37% бюджета России, а повышение ставки налога до 22% позволит сократить прогнозируемый дефицит в 2026 году почти вполовину.

  • Заметим, что Путин в 2024 году пообещал не вносить серьезных изменений в систему налогообложения России до 2030 года, а недавно призвал правительство увеличить доходы бюджета за счет повышения производительности, а не налогов.
  • Впрочем, источники говорят, что в федеральном бюджете России уже почти нечего сокращать, поскольку военные расходы урезать запрещено, а сокращения по социальной сфере особо не помогут сократить дефицит.

Это как стричь поросенка – много визга, а пользы мало. Вот если бы можно было урезать 1–2 трлн рублей, тогда да, но таких сумм просто нет, 
– отметил источник.

Почему увеличивается дефицит бюджета РФ?

Российский федеральный бюджет все больше погружается в "минус", ведь доходы не успевают покрывать быстрый рост расходов. За первые семь месяцев 2025 года расходы выросли более чем на 20%, тогда как поступления поднялись лишь на 2,8%.
Ключевым фактором такого дисбаланса стало падение нефтегазовых доходов почти на 19% за счет низких мировых цен на нефть и укрепления рубля.

Почему в России хотят повысить налоги?

  • Москва планирует поднять налоги и урезать определенные расходы, чтобы и в дальнейшем удерживать рекордные расходы на оборону. Со времени начала полномасштабной войны в феврале 2022 года бюджетные расходы почти удвоились. В 2025 году на армию и безопасность предусмотрено около 17 триллионов рублей - это самый большой показатель со времен Холодной войны

  • В первом квартале 2025 года половина бюджетных доходов России – 50,1% – была направлена на финансирование армии и закупку вооружений. За первые шесть месяцев года Минфин получил 17,584 триллиона рублей, из которых рекордные 39,9% ушли на войну в Украине.

  • Аналитики считают, что повышение НДС в России фактически заберет деньги у населения, поскольку бизнес в основном перекладывает дополнительную налоговую нагрузку на потребителей из-за роста цен на товары и услуги. Они также подчеркивают, что такой шаг может нивелировать любые успехи Центробанка России в сдерживании инфляции.