Дефіцит бюджету зростає: у Росії готують новий удар по бізнесу та населенню
- Уряд Росії розглядає підвищення податків – ставки ПДВ з 20% до 22% – для скорочення дефіциту бюджету.
- Дефіцит бюджету РФ зростає через падіння нафтово-газових доходів, тоді як військові витрати скорочувати заборонено.
Уряд Росії розглядає можливість підвищення ставки ПДВ. У такий спосіб Москва хоче не допустити зростання дефіциту бюджету та зберегти резерви.
Як уряд Росії хоче наповнити бюджет?
Наближені до уряду джерела говорять, що міністри обговорюють підвищення ставки ПДВ з 20% до 22%, аби скоротити дефіцит бюджету, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Очікується, що проєкт бюджету з новими ставками передадуть до парламенту 29 вересня, але за умови дотримання бюджетного правила, яке передбачає спрямування надпланових доходів від нафти та газу у резервний фонд.
Росія цього року вже підвищила податок на доходи фізичних осіб і податок на прибуток корпорацій, але уряду довелося утричі збільшити оцінку дефіциту федерального бюджету до 1,7% ВВП у травні,
– зазначає видання.
- За словами російських чиновників, тепер ситуація настільки ускладнилася, що дефіцит бюджету може бути вищим навіть за цю позначку.
- Дефіцит у 0,9% ВВП на наступний рік також, ймовірно, буде вищим.
У Reuters підрахували, що у 2024 році ПДВ забезпечив 37% бюджету Росії, а підвищення ставки податку до 22% дозволить скоротити прогнозований дефіцит у 2026 році майже вполовину.
- Зауважимо, що Путін у 2024 році пообіцяв не вносити серйозних змін до системи оподаткування Росії до 2030 року, а нещодавно закликав уряд збільшити доходи бюджету за рахунок підвищення продуктивності, а не податків.
- Втім, джерела говорять, що у федеральному бюджеті Росії вже майже немає що скорочувати, оскільки військові витрати урізати заборонено, а скорочення щодо соціальної сфери особливо не допоможуть скоротити дефіцит.
Це як стригти порося – багато вереску, а користі мало. От якби можна було урізати 1–2 трлн рублів, тоді так, але таких сум просто немає,
– зазначило джерело.
Чому збільшується дефіцит бюджету РФ?
Російський федеральний бюджет все більше занурюється у «мінус», адже доходи не встигають покривати швидке зростання витрат. За перші сім місяців 2025 року видатки зросли більш ніж на 20%, тоді як надходження піднялися лише на 2,8%.
Ключовим фактором такого дисбалансу стало падіння нафтово-газових доходів майже на 19% за рахунок низьких світових цін на нафту та укріплення рубля.
Чому в Росії хочуть підвищити податки?
Москва планує підняти податки та урізати певні видатки, аби й надалі утримувати рекордні витрати на оборону. З часу початку повномасштабної війни у лютому 2022 року бюджетні видатки майже подвоїлися. У 2025 році на армію та безпеку передбачено близько 17 трильйонів рублів — це найбільший показник від часів Холодної війни
У першому кварталі 2025 року половина бюджетних доходів Росії – 50,1% – була спрямована на фінансування армії та закупівлю озброєнь. За перші шість місяців року Мінфін отримав 17,584 трильйона рублів, з яких рекордні 39,9% пішли на війну в Україні.
Аналітики вважають, що підвищення ПДВ в Росії фактично забере гроші у населення, оскільки бізнес здебільшого перекладає додаткове податкове навантаження на споживачів через зростання цін на товари та послуги. Вони також підкреслюють, що такий крок може знівелювати будь-які успіхи Центробанку Росії у стримуванні інфляції.