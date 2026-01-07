Экономика буксует: Путин лезет в карманы россиян, спасая военный бюджет

Экономика России из-за войны против Украины продолжает сыпаться, рост почти остановился. И хотя российский диктатор Владимир Путин не признает проблем, но приказал в этом году значительно повысить налоговые поступления в бюджет.

Как вырастут налоги в России?

Об этом в Кремле сообщили после совещания Совета по стратегическому развитию и национальных проектов, передает 24 Канал со ссылкой на Business Insider.

Смотрите также Экономические проблемы гарантированы, остановка войны – нет: дилемма Кремля в 2026 году

Часть дополнительных поступлений в бюджет России собираются получить из-за повышения налогов на потребление:

с 1 января ставка НДС увеличилась с 20% до 22%;

доход в бюджет от роста этого налога ожидают в размере 1 триллиона рублей, или 12,3 миллиарда долларов.

В дополнение уже с сентября Кремль введет новый налог на электронику.

Усиление налогового давления происходит на фоне стремительного замедления российской экономики, которое стало следствием войны против Украины и санкционного давления на Москву.

Хотя в первые годы войны санкционная военная экономика выглядела относительно устойчивой, сейчас все более заметными становятся ее слабые места, в частности из-за длительного падения цен на нефть,

– отмечает издание.

Заметьте! После повышения НДС Россия вошла в двадцатку государств мира по уровню этого налога. А среди стран вне Европы Россия занимает теперь первое место по уровню НДС и делит его с Уругваем, где ставка также составляет 22 %, пишет СЗРУ.

Что означает повышение налогов для россиян?

Кроме того, Путин приказал усилить налоговую дисциплину и восстановить экономический рост в России. Поэтому, правительство приготовило для россиян радикальную налоговую реформу. Она коснется малого бизнеса и лишит упрощенной системы налогообложения около 700 тысяч предпринимателей.

Аналитики прогнозируют, что следствием повышения налогов станет:

рост потребительских цен;

сокращение потребительского спроса;

снижение покупательной способности как бизнеса, так и населения.

В частности ожидается, что после введения нового налога на электронику, цены на технику резко подскочат во второй половине года:

на ПК и планшеты – на 7 – 20%;

на смартфоны – на 10 – 15%;

на ноутбуки – на 30% в зависимости от модели.

Стоит знать! Россияне уже почувствовали рост цен и массово начали экономить, что привело к падению потребительского спроса. В декабре 2025 года расходы жителей России на электронику сократились на 12,9% год, а на бытовую технику – на 13,2% в годовом измерении.

Что происходит в экономике России?