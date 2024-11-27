Уже с 1 декабря вступит в силу "историческое" повышение налогов, – Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что изменения в налоговый кодекс будут подписаны уже в ближайшее время. Они вступят в силу уже с 1 декабря.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Дениса Шмыгаля в эфире телемарафона. Он отметил, что 60% государственного бюджета на следующий год будет направлено на сектор безопасности и обороны.

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Когда в Украине вырастут налоги

Шмыгаль сообщил, что законы о государственном бюджете на 2025 год и изменения в налоговый кодекс будут подписаны в ближайшие дни и вступят в силу с 1 декабря.

Правительство уже обратилось к президенту Украины относительно скорейшего подписания этих законов. Они являются одним из ключевых требований наших кредиторов. Они важны для наполнения средствами всех расходных статей для обороны нашего государства в этом году и в следующем,

– сообщил премьер.

Он отметил, что после подписания этих законов Украина получит дополнительные средства для закупки оружия, амуниции и выплаты зарплат работникам Сил безопасности и обороны.

Также Шмыгаль напомнил, что 60% расходов государственного бюджета на следующий год будет направлено на сектор безопасности и обороны.

"В следующем году мы потратим на армию более 2,2 триллиона гривен – значительно больше, чем бюджет страны мирного времени", – сказал он.