Экономика Соцвыплаты Пенсіонерам нарахують ще 35% до пенсії: кому збільшать виплати без індексації
2 августа, 13:33
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Пенсионерам начислят еще 35 % к пенсии: кому увеличат выплаты без индексации

Екатерина Добровольская

Повышение пенсии возможно не только за счет индексации. При определенных обстоятельствах украинцы могут ежемесячно получать дополнительную доплату, которая увеличивает основную выплату сразу на 35%.

Кто может получить 35% надбавки к пенсии

Повышение пенсии возможно не только благодаря индексации. Для отдельных категорий украинцев закон предусматривает ежемесячную надбавку, которая может составлять 35% и более от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

К числу тех, кто имеет право на такую доплату, относятся многодетные матери, родившие или усыновившие и воспитавшие до шестилетнего возраста не менее пяти детей. Порядок назначения этой надбавки определен Законом Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной".

Обратите внимание! В определенных законодательством случаях надбавку могут назначить и отцу, если именно он занимался воспитанием детей. А также при определении права на выплату учитываются и усыновленные дети.

Доплату начисляют дополнительно к основной пенсии независимо от ее вида. Ее могут получать пенсионеры, которым назначена пенсия по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца или за выслугу лет.

Какую сумму выплачивают в 2026 году

Размер надбавки зависит от количества детей и прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году он составляет 2 595 гривен. Для родителей, воспитавших пятерых детей, доплата составляет 35 % прожиточного минимума, то есть 908 гривен в месяц.

При этом за каждого следующего ребенка размер надбавки увеличивается:

  • за пятерых детей – 35 % (908 гривен);
  • на шестерых детей – 36 % (934 гривны);
  • на семерых детей – 37 % (960 гривен);
  • на восьмерых детей – 38% (986 гривен);
  • на девять детей – 39% (1 012 гривен);
  • на десять и более детей – 40% (1 038 гривен).

Поскольку размер выплаты привязан к прожиточному минимуму, после его пересмотра сумма надбавки также может измениться.

Сохраняется ли надбавка после смерти пенсионера

Закон предусматривает, что в отдельных случаях эта надбавка может учитываться при назначении пенсии в связи с потерей кормильца.

Если право на такую пенсию имеет один нетрудоспособный член семьи, ему начисляют 70% надбавки, которую получал пенсионер, а если двое или более – 90% соответствующей доплаты.

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