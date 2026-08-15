Пенсии вырастут на 40 % без индексации: кто получит повышение в этом году

Для части украинцев в 2026 году пенсионные выплаты могут увеличиться на 40 % помимо общей индексации. Впрочем, не все смогут получить такое повышение.

Кто имеет право на надбавку

Порядок назначения выплаты определен Законом Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной". Согласно ему, право на пенсию за особые заслуги имеют, в частности, матери, родившие пятерых или более детей и воспитавшие их до шестилетнего возраста. При этом учитываются и дети, усыновленные в установленном законом порядке.

Пенсия за особые заслуги устанавливается именно в виде надбавки к основной пенсии. Ее могут получать люди, которым назначена пенсия по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца или за выслугу лет.

Сколько можно получить в 2026 году

Размер надбавки для многодетных матерей зависит от количества детей и составляет от 35% до 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. ПФУ подтверждает именно такой диапазон выплаты.

В 2026 году прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц составляет 2 595 гривен. Соответственно, размер надбавки составляет:

на пятерых детей – 35%, или около 908 гривен;

на шестерых детей – 36 %, или около 934 гривен;

на семерых детей – 37 %, или около 960 гривен;

на восьмерых детей – 38 %, или около 986 гривен;

на девять детей – 39 %, или около 1 012 гривен;

на десять и более детей – 40%, или 1 038 гривен.

То есть максимальная надбавка для этой категории в 2026 году составляет 1 038 гривен в месяц.

Влияет ли надбавка на индексацию

Надбавка за особые заслуги является отдельной составляющей пенсионной выплаты. Поэтому ее не следует путать с ежегодной индексацией основного размера пенсии. Кроме того, поскольку размер надбавки привязан к прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц, в случае изменения этого показателя будет меняться и сумма доплаты.

К тому же, как мы писали ранее, не все дополнительные выплаты к пенсии связаны с возрастом или страховым стажем. Закон предусматривает отдельные надбавки для людей, имеющих особые заслуги перед государством.