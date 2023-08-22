Увеличение размера пенсий: как оформить пенсионные надбавки
Для увеличения размера пенсии украинцы могут оформить специальные надбавки. Правительство ввело дополнительные выплаты для разных категорий пенсионеров.
Как получить надбавку 800 гривен
Пенсионеры могут получить дополнительные выплаты в размере 40% от прожиточного минимума – 837 гривен. Эта надбавка не начисляется автоматически и предоставляется отдельным категориям населения.
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Кому из пенсионеров предоставляется надбавка 800 гривен:
- лицам старше 80 лет;
- гражданам, нуждающимся в особом уходе;
- людям, проживающим в одиночестве и не имеющим трудоспособных близких родственников.
Как оформить себе надбавку
Для получения этой помощи необходимо обратиться в ПФУ или в управление социальной защиты населения. Выплата оформляется при наличии такого пакета документов:
- заявление;
- паспорт и идентификационный код;
- заключение врачебно-консультативной комиссии о сложном состоянии здоровья;
- выписка из Пенсионного фонда относительно того, что пенсионер не получает надбавку по уходу.
После назначения льгот надбавка будет дочислена до суммы пенсии.
Также украинцы могут увеличить размер выплат и другим путем. Например, благодаря возрастной надбавке:
- 300 гривен – от 70 до 74 лет;
- 496 гривен – от 75 до 79 лет;
- 570 гривен – от 80 лет.
Эта выплата начисляется автоматически.