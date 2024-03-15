Другая сумма в апреле: кому еще раз увеличат пенсию

В марте прошла масштабная индексация пенсий для украинцев. Несмотря на это, уже в апреле состоится новое повышение некоторых выплат.

У кого снова вырастут пенсии

В апреле повышения выплат стоит ожидать 65-летним пенсионерам, которые имеют полный страховой стаж – 30 лет для женщин и 35 для мужчин. Их выплаты не могут быть меньше 40% от минимальной зарплаты.

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Такую пенсию уже повышали в январе до 2 840 гривен, однако с апреля она составит 3 200 гривен. Так произойдет, потому что именно в этом месяце минимальная зарплата вырастет до 8 тысяч гривен.

Как выросли пенсионные выплаты в январе

минимальная пенсия – 2 361 гривны;

максимальная пенсия – 23 610 гривен;

выплата за сверхнормативный стаж – 23,6 гривны за каждый дополнительный год;

добровольный пенсионный взнос – 1 562 гривен;

доплата одиноким пенсионерам, нуждающимся в уходе – 944 гривен.

Дополнительно с 1 апреля состоится автоматический перерасчет пенсий для 654 тысяч пенсионеров, которые работают с учетом их обновленного страхового стажа.