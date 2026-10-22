Повышение пенсии после 65 лет: кому гарантированно выплатят больше, чем остальным

Государство готовит приятный финансовый бонус для отдельной категории граждан почтенного возраста. Однако для получения этих денег придется соответствовать двум строгим критериям.

Кому повысят пенсию после 65 лет

Украинцам, которым исполнилось 65 лет и которые успели накопить полный страховой стаж, существенно повысят пенсию. Согласно закону, их пенсия не может быть меньше 40% от минимальной зарплаты, которая с 1 января 2026 года составляет 8 647 гривен, что сообщает ПФУ.

Соответственно, гарантированный минимальный размер выплаты для таких лиц равен 3 458,80 гривны. Чтобы рассчитывать на эти деньги, женщинам необходимо иметь не менее 30 лет официального стажа, а мужчинам – не менее 35 лет.

Важно! Если же стажа не хватает, пенсия останется на уровне прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, который сейчас составляет 2 595 гривен.

Что делать тем, кто продолжает работать

Если вы достигли 65-летнего возраста, но продолжаете официально работать или ведете бизнес в качестве ФЛП, с повышением выплат придется подождать.

Перерасчет с учетом новой минимальной зарплаты Пенсионный фонд проведет только после вашего увольнения с работы или официального прекращения предпринимательской деятельности.

Впрочем, помимо базовой гарантии, украинские пенсионеры имеют право на ежемесячные возрастные надбавки, которые назначаются автоматически.

По достижении 70 лет к пенсии добавляют 300 гривен, в 75 лет эта сумма увеличивается до 456 гривен, а 80-летние долгожители получают дополнительно 570 гривен.

Если ваш день рождения приходится на середину месяца, первую доплату начислят пропорционально количеству дней, оставшихся до его конца.

Что известно о других пенсионных выплатах

Напомним, что масштабной индексации пенсий в 2026 году правительство не планирует. Как уже сообщалось, следующий массовый перерасчет выплат ожидается только весной 2027 года.

В то же время пенсионеры, имеющие сверхнормативный стаж (более 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин), продолжают получать доплату в размере 1% от прожиточного минимума за каждый дополнительный год работы.