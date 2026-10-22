Підвищення пенсії після 65 років: кому гарантовано виплатять більше, ніж іншим

Кому підвищать пенсію після 65 років

Українцям, яким виповнилося 65 років і які встигли накопичити повний страховий стаж, суттєво підвищать пенсію. Згідно із законом, їхня пенсія не може бути меншою за 40% від мінімальної зарплати, яка з 1 січня 2026 року становить 8 647 гривень, про що пише ПФУ.

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Відповідно, гарантований мінімальний розмір виплати для таких осіб дорівнює 3 458,80 гривні. Щоб розраховувати на ці гроші, жінкам потрібно мати не менше 30 років офіційного стажу, а чоловікам – щонайменше 35 років.

Важливо! Якщо ж стажу бракує, пенсія залишиться на рівні прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, який зараз складає 2 595 гривень.

Що робити тим, хто продовжує працювати

Якщо ви досягли 65-річного віку, але продовжуєте офіційно працювати або ведете бізнес як ФОП, на підвищення виплат доведеться зачекати.

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Перерахунок з урахуванням нової мінімальної зарплати Пенсійний фонд проведе лише після вашого звільнення з роботи або офіційного закриття підприємницької діяльності.

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Втім, окрім базової гарантії, українські пенсіонери мають право на щомісячні вікові бонуси, які призначаються автоматично.

Після досягнення 70 років до пенсії додають 300 гривень, у 75 років ця сума зростає до 456 гривень, а 80-річні довгожителі отримують додатково 570 гривень.

Якщо ваш день народження припадає на середину місяця, першу доплату нарахують пропорційно кількості днів, що залишилися до його кінця.

Що відомо про інші пенсійні виплати

Нагадаємо, що масштабної індексації пенсій у 2026 році уряд не планує. Як вже повідомлялося, наступний масовий перерахунок виплат очікується лише навесні 2027 року.

Водночас пенсіонери, які мають понаднормовий стаж (понад 35 років для чоловіків та 30 для жінок), продовжують отримувати доплату в розмірі 1% від прожиткового мінімуму за кожен додатковий рік роботи.