Повышение пенсии после 65 лет: кому гарантированно выплатят больше, чем остальным

Кому повысят пенсию после 65 лет

Украинцам, которым исполнилось 65 лет и которые успели накопить полный страховой стаж, существенно повысят пенсию. Согласно закону, их пенсия не может быть меньше 40% от минимальной зарплаты, которая с 1 января 2026 года составляет 8 647 гривен, что сообщает ПФУ.

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Соответственно, гарантированный минимальный размер выплаты для таких лиц равен 3 458,80 гривны. Чтобы рассчитывать на эти деньги, женщинам необходимо иметь не менее 30 лет официального стажа, а мужчинам – не менее 35 лет.

Важно! Если же стажа не хватает, пенсия останется на уровне прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, который сейчас составляет 2 595 гривен.

Что делать тем, кто продолжает работать

Если вы достигли 65-летнего возраста, но продолжаете официально работать или ведете бизнес в качестве ФЛП, с повышением выплат придется подождать.

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Перерасчет с учетом новой минимальной зарплаты Пенсионный фонд проведет только после вашего увольнения с работы или официального прекращения предпринимательской деятельности.

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Впрочем, помимо базовой гарантии, украинские пенсионеры имеют право на ежемесячные возрастные надбавки, которые назначаются автоматически.

По достижении 70 лет к пенсии добавляют 300 гривен, в 75 лет эта сумма увеличивается до 456 гривен, а 80-летние долгожители получают дополнительно 570 гривен.

Если ваш день рождения приходится на середину месяца, первую доплату начислят пропорционально количеству дней, оставшихся до его конца.

Что известно о других пенсионных выплатах

Напомним, что масштабной индексации пенсий в 2026 году правительство не планирует. Как уже сообщалось, следующий массовый перерасчет выплат ожидается только весной 2027 года.

В то же время пенсионеры, имеющие сверхнормативный стаж (более 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин), продолжают получать доплату в размере 1% от прожиточного минимума за каждый дополнительный год работы.