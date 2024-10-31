Кому начислят дополнительные 600 гривен пенсии в ноябре

Согласно действующему законодательству, украинцы могут получить возрастную надбавку к пенсии при определенных условиях. Однако важно отметить, что эта надбавка применяется только в случае, если размер пенсии не превышает 10 340,35 гривны.

Кто получит дополнительные деньги в ноябре

В частности, в ноябре выплаты увеличатся у тех пенсионеров, которым в течение месяца исполнится 70, 75 и 80 лет. сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление Кабинета Министров.

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Согласно документу, на возрастную надбавку имеют право:

лица от 70 до 75 лет - до 300 гривен;

лица от 75 до 80 лет - до 456 гривен;

лица от 80 лет и более - до 570 гривен.

Кто еще получит дополнительную финансовую помощь

Также некоторые категории пенсионеров получат дополнительную финансовую помощь от Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН). Эти средства предназначены для пенсионеров, которые живут в зонах активных или потенциальных боевых действий.

Дополнительная финансовая помощь предоставляется пенсионерам, которые:

получают пенсию меньше чем 3 250 гривен;

живут на территориях, где продолжаются активные или возможные боевые действия (перечень таких территорий определен приказом №309);

не получали с 1 марта 2023 года дополнительных выплат от международных организаций или помощи на проживание для внутренне перемещенных лиц.

Обратите внимание! Доплата от ООН составит разницу между 3 250 гривнами и размером пенсии гражданина.