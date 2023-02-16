Можно получить до 600 гривен: каким пенсионерам увеличат выплаты в 2023 году

В 2023 году четыре категории пенсионеров получат больше выплат. В правительстве обещают прибавить от 150 до 600 гривен.

Кто получит повышение

В этом году украинские пенсионеры могут получить от государства дополнительное повышение выплат, а именно от 150 до 600 гривен.

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Получат выплаты всего 4 категории:

За дополнительные годы стажа;

Сюда входит категория украинцев, накопивших больше страхового стажа для выхода на пенсию.

За каждый год трудового стажа сверх нормы к сумме прибавляется 1% от пенсии. То есть, максимальную доплату получают пенсионеры со стажем 35—40 лет.

Доплата за возраст;

Однако увеличение будет зависетькоторый в Украине составляет 2 093 гривен.

Украинцы, которым в 2023 году исполнится 70, 75 и 80 лет, смогут получить денежные надбавки. Для 70 лет – 300 гривен, для граждан 75—80 лет – 456 гривен, от 80 лет – 579 гривен.

За воспитание детей;

Пенсионеры, которые содержат детей до 18 лет, получают по 150 гривен за каждого ребенка. Выплату добавляют к пенсии по возрасту, выслуге лет и инвалидности.

Прибавка за донорство;

что для этого следует обратиться в отделение Пенсионного фонда по месту получения пенсии. Предоставить документы, удостоверяющие личность, и подтвердить родственные связи с иждивенцем, а именно указать его возраст и срок пребывания на иждивении.

Пенсионеры, получившие статус почетных доноров крови, имеют право получать ежемесячно 10% от прожиточного минимума. В настоящее время эта сумма составляет 258,90 гривны.

Кстати, статус почетного донора крови в Украине можно получить, если бесплатно сдать 60-кратные максимальные допустимые дозы плазмы или 40-кратные максимально допустимые дозы крови.

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Мартовская индексация

Кроме повышения выплат, в марте украинские пенсии проиндексируют по меньшей мере на 18%. Однако точный коэффициент увеличения пока еще рассчитывают.

За словами министерки Минсоцполитики Оксаны Жолнович будут повышать пенсии в марте с учетом инфляции.

Процент сказать еще не могу, потому что он сложно рассчитывается, не очень равен инфляции, а более гибок. Но я думаю, от 18% до 20% увеличение будет,

– добавила министерша.

Индексация предусмотрена только для пенсионеров по возрасту, инвалидности, потере кормильца. Также за выслугу лет чернобыльцам с инвалидностью и ликвидаторам аварии на ЧАЭС.