Пенсии перечислят задним числом: кто получит на 1 200 гривен больше

Известно, что в апреле работающим пенсионерам перечислили пенсии. Впрочем, для того чтобы осуществить перерасчет, нужно получить данные об уплаченных взносах с зарплат в первом квартале этого года, которые могут быть с опозданием.

В апреле украинцы получили перерасчет пенсий. Интересно, что работающие пенсионеры, которые вышли на пенсию со стажем в 35 лет и имели выплату около 7 тысяч гривен, могут рассчитывать на перерасчет в 1 200 гривен.

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Почему не все пенсионеры получат доплату в апреле

В Пенсионном фонде заявили, что перерасчет в апреле можно получить только если есть данные об уплаченных взносах с зарплат в первом квартале 2023 года. Впрочем, они могут поступать с опозданием. Следовательно, перерасчет фактически насчитают не в апреле, а в июне.

что в июне украинцы смогут получить доплату как за июнь, так и за май и апрель.

Однако для каждого работающего пенсионера размер перерасчета будет индивидуальным. Все потому, что у кого-то может быть выше зарплата, а у кого-то ниже.

Кто имеет право получить перерасчет в апреле

Работающие пенсионеры по состоянию на 1 марта получили право на перерасчет, получив 24 месяца стажа.

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Или с момента назначения пенсии или предварительного пересчета прошло два года.

Кстати, чтобы узнать свой размер повышения, нужно ваш увеличенный на два года стаж в годах умножить на 1% и расчетный размер зарплаты. Речь идет об отношении собственной зарплаты к средней.