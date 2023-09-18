Кто может увеличить пенсию на 20%: объяснил Кабмин

Некоторые пенсионеры могут значительно увеличить размер своих выплат из-за своего места жительства. Более 50 тысяч жителей Закарпатья уже получили эти надбавки.

Кто может получить большую пенсию

Граждане, проживающие на территории горной местности, имеют право на дополнительные выплаты. Для этого необходимо оформить специальное удостоверение.

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Чтобы получить этот документ, нужно обратиться в ПФУ с соответствующим заявлением. Удостоверение предоставляется лицу в течение 30 дней.

Для получения удостоверения необходимо предоставить документ, удостоверяющий вашу регистрацию в населенном пункте, который относится к "горным".

К примеру, на Закарпатье более 190 населенных пунктов относятся к "горным". Узнать действуют ли такие условия в вашем регионе, можно через ПФУ.

ВПЛ также могут получить эту надбавку. Чтобы доказать свое местожительство на территории, переселенец должен получить статус жителя указанного населенного пункта. Такое удостоверение предоставляется в местном ЦНАП или через муниципальную власть.