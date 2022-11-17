Будут ли в следующем году повышать пенсии и минимальную зарплату

К концу 2022 года инфляция может достигнуть 30%, а в 2023 году несколько замедлится поближе к 20%. Впрочем, повышения минимальной зарплаты в следующем году не ожидается.

А вот пенсии будут проиндексированы. Об этом в интервью 24 каналу рассказал глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

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Повышение минимальной зарплаты

Сейчас минимальная зарплата составляет 6700 гривен или 183 доллара по официальному курсу. В следующем году она, скорее всего, не будет увеличиваться, как и прожиточный минимум.

Мы не закладываем пока увеличение. Но посмотрим по тому, как будут развиваться события. Безусловно, мы заинтересованы в том, чтобы увеличивать социальные стандарты. И мы ежегодно увеличивали прожиточный минимум и минимальную заработную плату. Но посмотрим на то, какие у нас будут для этого возможности,

– рассказал нардеп

Средняя номинальная зарплата, по его словам, вырастет на 30% до 18,2 тысяч гривен. Это позволит компенсировать потери от инфляции и обеспечить прирост реальных заработных плат.

Пенсии возрастут

Несмотря на войну в этом году, минимальная пенсия выросла на 8,2%. Средняя пенсия повысилась на 16% и составляет 4500 гривен. В следующем году, по словам нардепа, плановая индексация, то есть повышение по инфляции, тоже состоится.

Мы проиндексировали пенсию, невзирая на войну. И проиндексируем пенсию в следующем году, то есть приведем ее в соответствие с годовой инфляцией,

– сказал Гетманцев

Напомним, по статье 42 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» , индексация пенсий проводится ежегодно с 1 марта.

Повышение пенсий с 1 декабря