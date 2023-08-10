Повышение пенсий в 2024 году: получат ли пенсионеры большие выплаты

Несмотря на военное положение, в марте 2023 года была проведена индексация выплат для пенсионеров. Некоторые получили значительное повышение пенсий. Ждать ли изменений в 2024 году рассказали в Минсоцполитики.

Будет ли повышение пенсий в 2024 году

Во время военного положения индексация пенсий может не производиться. Однако в 2023 году правительству удалось увеличить выплаты для некоторых категорий населения. Министерство Минсоцполитики Оксана Жолнович рассказала, ожидать ли украинцам повышения пенсий в 2024 году.

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Она пояснила, что, несмотря на сложности в 2023 году, индексация состоялась. А вот о грядущем году пока говорить трудно, все зависит от того, какой будет следующая зима.

Тем не менее, Жолнович заверила, что несмотря на сложности, выплаты гарантированно не станут меньше и будут своевременно выплачиваться.

Оксана Жолнович Министерство социальной политики Пенсии будут гарантированно выплачиваться, как и сейчас. Наполнение Пенсионного фонда во многом зависит от наших военных. Такое большое количество людей, получающих достойные заработные платы и с них уплачивающих единый социальный взнос, позволяет наполнять бюджет фонда, а также провести индексацию. Мы же понимаем, что масштабная война еще будет продолжаться, поэтому рассчитываем примерно на такие же поступления в Пенсионный фонд, как и в прошлом году. Если найдем дополнительный ресурс, то сможем увеличить выплаты.

Благодаря победам на фронте и международной помощи, можно будет осуществить повышение пенсий. Министр поясняет, что правительство стремится значительно увеличить социальные выплаты, но на это нужен ресурс.

Будем стараться увеличить пособия по бедности, но процент этого увеличения, конечно, зависит от переговоров с нашими международными партнерами.

– замечает Жолнович

Будут ли субсидии в 2024 году

С нового года выплаты субсидий будут. Эксперт объясняет, что сейчас процесс подачи заявления цифровизируется. В будущем украинцы смогут подать запрос на получение субсидии через приложение "Действие".

К тому же правительство понимает, что льготников станет больше.

Летом произошло повышение цен на энергоресурсы, поэтому мы понимаем, что увеличится количество людей, нуждающихся в такой услуге. И мы готовимся к этому.

– уверяет министерша.

В настоящее время все зависит исключительно от побед на фронте и финансовой помощи международных организаций. Украинское правительство готовится к сложному периоду. Однако, паниковать не стоит, специалисты прорабатывают все возможные сценарии.