В правительстве рассказали, планируют ли повышать пенсионный возраст украинцев

Повышение пенсионного возраста в Украине не даст тех результатов, которые бы все хотели ожидать. Дело в том, что в системе пенсионного обеспечения отсутствуют равные условия.

Будут ли повышать пенсионный возраст в Украине

В то же время говорить о повышении пенсионного возраста преждевременно, передает 24 канал со ссылкой на заявление заместителя министра социальной политики Дарьи Марчак.

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По ее словам, решение о повышении пенсионного возраста сейчас не будет оптимальным. В частности сначала нужно сделать level playing field (что означает "равное поле игры") для всех граждан Украины.

Прежде чем говорить о каких-либо повышениях в будущем, даже с учетом демографии, я бы говорила, что нам сначала нужно ввести level playing field в системе пенсионного обеспечения,

- отметила заместитель министра социальной политики.

Дарья Марчак сказала, что сегодня каждый четвертый гражданин, по действующим правилам, фактически имеет право на досрочный выход на пенсию. Поэтому повышать пенсионный возраст для тех, у кого он и так сравнительно уже высокий, будет несправедливо.

Кроме того, это не будет понятно для тех людей, которые видят, что он или она будет выходить на пенсию в 65 лет. Но в то же время есть человек, который выходит на пенсию в 55 или в 45 лет.

Поэтому это приведет к тому, что все будут пытаться попасть в какую-то льготную категорию. Однако решения проблемы, как рассказала Марчак, не будет.

Каковы пенсионные взносы в Украине

Стоит также отметить существенный ресурс увеличения пенсионных взносов. Сейчас около 2 миллионов платят взносы с минимальной зарплаты.

Это означает, что у нас есть существенное пространство для повышения такого сознания по уплате взносов внутри системы,

- сказала заместитель министра соцполитики.

Украинцы не знают как определяется размер пенсий Марчак отметила: многие люди в стране вообще не понимают вообще от чего зависит размер пенсий. По данным Киевской школы экономики, треть респондентов не знают, что на размер их пенсии будет влиять количество отработанных лет. В то же время половина респондентов не знают, что размер их пенсии будет зависеть от уплаты взносов.

Дарья Марчак также рассказала, что в Украине платят страховые взносы в пенсионную систему 10,7 миллиона человек. А количество пенсионеров составляет 10,5 миллионов человек по состоянию на первое полугодие 2024 года.

Интересно! Поэтому фактически один работающий сейчас содержит одного пенсионера.