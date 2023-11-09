Социальные выплаты возрастут: на какие суммы могут рассчитывать дети и их родители

Благодаря повышению прожиточного минимума уже в 2024 году размер государственной социальной помощи вырастет. В Минсоцполитики рассказали, на какие выплаты это повлияет.

Каких изменений ожидать в 2024 году

Первая заместитель министра социальной политики, Дария Марчак, отметила, что увеличение размера прожиточного минимума будет способствовать улучшению социальной поддержки семей с детьми. Это приведет к повышению размера государственной социальной помощи в 2024 году.

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Прожиточный минимум для детей

Теперь прожиточный минимум для детей до 6 лет. 2 272 гривны , а для детей от 6 до 18 лет 2 833 гривны .

прожиточный минимум для детей до 6 лет. , а для детей от 6 до 18 лет . Предполагается, что в бюджете-2024 он составит для детей до 6 лет. 2 563 гривен, а для детей от 6 до 18 лет 3196 гривны.

Выплаты в случае рождения (усыновления) ребенка

На сегодняшний день, законом Украины №2811 размер пособия в случае рождения (усыновления) ребенка установлен в сумме 41 280 гривен, независимо от количества родившихся детей в семье.

На 2024 год не предусмотрено изменений в размере выплаты при рождении ребенка, поскольку эта сумма установлена законодательством и не коррелирует с уровнем прожиточного минимума.

"Упаковка малыша" или денежная компенсация

Родители новорожденных детей имеют право получить одноразовую натуральную помощь "упаковка малыша" или денежную компенсацию его стоимости. Размер денежной компенсации стоимости единовременного натурального пособия на одного ребенка составляет три размера прожиточного минимума, установленного для детей в возрасте до 6 лет.

Пособие по беременности и родам

На ноябрь 2023 года эта сумма составляет 6 816 гривен.

В Украине предусмотрено оказание пособия по беременности и родам женщинам (в том числе несовершеннолетним), которые не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования. Такая помощь предоставляется:

В размере 100 процентов денежного довольствия – женщинам из числа военнослужащих Вооруженных Сил, Госпогранслужбы, СБУ, Службы внешней разведки, других военных формирований, Госспецтрансслужбы, Госспецсвязи и из числа полицейских, лиц начальствующего и рядового состава органов и подразделений службы гражданской защиты, Государственной уголовно -исполнительной службы; В размере 100 процентов среднемесячного дохода – женщинам, уволенным с работы по ликвидации предприятия, учреждения и организации; В размере 100 процентов минимального размера пособия по безработице – женщинам, зарегистрированным в центре занятости как безработные; В размере месячной стипендии – аспиранткам, докторанткам, клиническим ординаторам, студенткам заведений профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования; В размере 25 процентов размера прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособного лица, в расчете на месяц – неработающим женщинам и женщинам, зарегистрированным как субъекты предпринимательской деятельности.

Помощь матерям-одиночкам

Пособие на детей одиноким матерям предоставляется в размере, равном разнице между 100 процентами прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев.

Максимальный размер пособия составляет:

На детей до 6 лет. 2 272 гривен; На детей от 6 до 18 лет. 2833 гривен.

Выплаты алиментов на ребенка

Временная помощь предоставляется детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства (нахождение) их неизвестно.

На сегодняшний день размер временной помощи рассчитывается как разница между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев, но не менее 50 процентов прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Максимальный размер такой помощи составляет :

Для детей до 6 лет. 2 272 гривен ; Для детей от 6 до 18 лет. 2 833 гривен.

Выплаты на детей ВПЛ

Помощь оказывается на каждое внутренне перемещенное лицо, сведения о котором включены в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах и подали соответствующее заявление включительно до 30 апреля 2022 года. В частности, для детей размер такой помощи составляет 3000 гривен.

Возмещение расходов на выплату государственной социальной помощи осуществляется за счет средств государственного бюджета.