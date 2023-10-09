За кубометр газа 12 гривен, а за киловатт – более 5 гривен: будут ли расти тарифы в Украине

В настоящее время в Украине тарифы остаются на уровне прошлого года. Многие эксперты уже давно говорят о том, что их нужно повышать. Впрочем, цены могут несколько шокировать население.

Будут ли повышать тарифы в Украине

Эксперт по жилищно-коммунальным программам Татьяна Бойко рассказала 24 Каналу, что в Украине нужно сейчас работать над либерализацией рынков газа, электроэнергии и т.д., ведь на сегодняшний день у нас ручное регулирование цен.

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США рекомендует Украине провести либерализацию тарифов на газ и электроэнергию. Министр социальной политики Оксана Жолнович отметила в прямом эфире телемарафона, что Украина готова это внедрять. Речь идет именно о том, что с возможным повышением тарифов украинцы будут обеспечены субсидиями.

Впрочем, до конца отопительного сезона стоимость света, газа и воды точно будут оставаться на том уровне, что и были. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Татьяна Бойко Координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети "Опора" Я соглашаюсь с американскими рекомендациями относительно тарифов. Более того, процесс либерализации рынка в Украине уже происходил, впрочем, недолго.

Какими должны быть цены для населения на самом деле

Эксперт Татьяна Бойко прогнозирует, что на рынке настоящая цена за газ должна колебаться от 10 до 12 гривен за кубометр газа. А стоимость за холодную воду и электроэнергию должна хотя бы возрасти на минимум 50%.

Это так приблизительно. Потому что цены давно не поднимались,

– добавляет собеседница.

Если говорить о тепловой энергии, а соответственно горячей воде, то тарифы должны подорожать на 70 – 80% в зависимости от методики производства.

Все возможные возрастания цены – это только предположение. Все зависит от решений правительства Украины.

Мы будем надеяться, что весной ситуация станет еще лучше, как и в плане цен. Но для того, чтобы либерализацию рынков запускать, нужно готовить все законодательство и почву сейчас,

– заметила Бойко.

Что такое либерализация рынка

По словам Татьяны Бойко, начался этот процесс в 2014 году, но он фактически ограничился тем, что в 2014 – 2015 годах произошел небольшой рост тарифов на электроэнергию, выросли тарифы на газ.

Что такое либерализация рынка тарифов Это процесс, когда повышение цен возможно, но одновременно балансируется субсидиями для населения.

Затем, в 2017 – 2018 годах, у нас запустился розничный рынок газа. Это было достаточно недолго, но суть в том, что пришло достаточно много газовых компаний. И здесь речь не о высоких или низких тарифах,

– объясняет она.

Самым важным в этом являются правила игры:

Государство отпускает ручное управление рынком, и когда это происходит, оно устанавливает определенные правила, по которым играют все "игроки" рынка.

Впрочем, важно, что только после того, как все правила определены и синхронизированы с европейским законодательством, а всех правонарушителей будет ждать жестокое наказание, только тогда можно отпускать цены.

Это делается для того, чтобы привлечь многих игроков как украинских, так и международных. Следовательно, они начинают бороться за потребителя. То есть, наш украинский потребитель становится клиентом, как в бизнесе.

Когда таких поставщиков много, это не дает рынку "перегреть" цену, и, скажем так, какому-то монополисту выставить ту цену, которая ему нравится.

Если бы мы все-таки запустили этот рынок в 2017 – 2018 годах, то имели бы более высокие тарифы для населения, но это было бы уже не так больно и прогнозируемо, чем если бы это произошло условно завтра,

– говорит Татьяна Бойко.

Какие тарифы на воду, свет и газ в Украине

Тариф на свет

Сейчас единый тариф на электроэнергию составляет 2,64 гривны за киловатт. Раньше было два тарифа: 1,44 гривны за киловатт – если потребляли менее 250 киловатт ежемесячно, а 1,68 гривны за киловатт – если потребляли более 250 киловатт ежемесячно.

Тариф на воду

Тарифы по областям составляют так:

Тарифы на газ

В "Нефтегазе" приняли решение о сохранении действующей цены на газ в пределах 7,96 гривны за кубометр газа до 1 мая 2024 года.