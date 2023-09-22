Кабмин объявил об увеличении выплат для некоторых переселенцев: о ком идет речь

Сейчас выплаты для ВПЛ достаточно низкие. Правительство приняло решение постепенно их увеличивать. Речь идет и о лицах с низким уровнем достатка.

Увеличение выплат для переселенцев

Выплаты для переселенцев будут расти благодаря дополнительным расходам в бюджете. В эфире телемарафона, министр Ирина Верещук подчеркнула, что доплаты получат ВПЛ, которые больше всего в этом нуждаются, передает 24 Канал.

Читайте также Тарифы на 2024 год: возрастут ли цены на газ для населения

Ирина Верещук Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Именно так мы и поступаем. Мы сейчас готовим изменения в ряд постановлений, которые будут включать собственное переориентирование и увеличение выплат для таких нуждающихся уязвимых категорий людей.

Верещук подчеркнула, что правительство сейчас перебивает на финальном этапе принятия решений. Выплаты, которые получают украинцы сейчас:

2 000 гривен – взрослые;

3 000 гривен – дети до 18 лет и лица с инвалидностью.

Выплаты предоставляются на период 6 месяцев. Затем происходит проверка и возможна отмена денежной помощи.

Кому предоставят увеличенные выплаты для ВПЛ:

пенсионеры;

дети с инвалидностью;

семьи, имеющие совокупный доход менее 4 прожиточных минимумов;

граждане, ухаживающие за лицами с инвалидностью;

семьи, имеющие более трех детей возрастом до 18 лет;

несовершеннолетним лицам, не имеющим законных представителей.

Определен прожиточный минимум на 1 человека сейчас 2 589 гривен.В 2023 году на помощь было выделено 163,1 млрд грн. Из них 57,6 миллиарда для ВПЛ.