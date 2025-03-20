Пенсионные надбавки: кто может претендовать на дополнительные выплаты

Согласно закону, жители горных районов Украины имеют право на льготы, в частности повышенную пенсию. Однако не все граждане получают эти надбавки.

Специальная надбавка для жителей горных районов

Такие пенсионеры имеют право на дополнительные выплаты в размере 20%, передает 24 Канал со ссылкой на закон "О статусе горных населенных пунктов в Украине". Этот закон определяет статус горных населенных пунктов и предусматривает для их жителей ряд льгот.

Читайте также Какие льготы и выплаты имеют ветераны с I группой инвалидности

В частности, среди них – повышенная пенсия для тех, кто постоянно проживает в таких районах, отметила адвокат Анна Даниэль.

Размер государственных пенсий, стипендий, всех предусмотренных действующим законодательством видов государственной материальной помощи гражданам, которые получили статус лица, работающего, проживающего или обучающегося на территории населенного пункта, которому предоставлен статус горного, увеличивается на 20%. Финансирование увеличения размера пенсий, предусмотрено этой частью, осуществляется за счет средств Государственного бюджета Украины,

– отметила адвокат.

Надбавка к пенсии, в частности 20%, предусмотрена для жителей горных районов как часть льгот, действовавших до 2025 года. Она компенсирует повышенные расходы на жизнь в условиях сложной природной среды.

Повышение пенсий и других социальных выплат в таких районах было частью комплекса мер по поддержке людей, которые живут в условиях ограниченных возможностей развития инфраструктуры и экономики,

– добавила Анна Даниэль.

Она отметила, что для получения надбавки к пенсии жителям горных населенных пунктов нужно подтвердить свой статус. Для этого необходимо иметь соответствующее удостоверение, удостоверяющее проживание, работу или учебу в такой местности.