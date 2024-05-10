Убытков более чем на миллиард долларов: в Минэнерго заговорили о повышении тарифов

Украинская энергосистема остается под прицелом российских ракет. Враг наносит массовые атаки и разрушает объекты генерации. Убытки огромные. Таким образом, в Украине могут повысить тарифы, ведь для следующего отопительного сезона нужны ресурсы.

Тариф на свет могут поднять

Известно, что министр энергетики Украины оценил повреждения, которые нанесли россияне украинской энергосистеме, в более чем 1 миллиард долларов. Это без учета последней массированной атаки, которая состоялась 8 мая.

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Как рассказала заместитель министра энергетики Светлана Гринчук в эфире телемарафона, передает 24 Канал, сейчас ведутся разговоры о повышении тарифов.

Светлана Гринчук Заместитель министра энергетики Украины Мы анализируем все доступные нам финансовые ресурсы, в том числе помощь от наших партнеров, которая предоставляется, которая задекларирована ими и которая будет предоставлена в ближайшее время. Анализируем возможности наших энергетических предприятий, в том числе обсуждаем возможность повышения тарифа.

Решение о подорожании еще не принято, впрочем такой вариант возможен из-за последних массовых атак на энергосистему.

Заместитель министра добавляет, что с нынешними повреждениями в следующем отопительном сезоне Украина может столкнуться со значительным дефицитом электроэнергии. В этом случае не исключены отключения света для бытовых потребителей.

Какова ситуация со светом