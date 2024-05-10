Тариф на свет могут поднять
Известно, что министр энергетики Украины оценил повреждения, которые нанесли россияне украинской энергосистеме, в более чем 1 миллиард долларов. Это без учета последней массированной атаки, которая состоялась 8 мая.
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Как рассказала заместитель министра энергетики Светлана Гринчук в эфире телемарафона, передает 24 Канал, сейчас ведутся разговоры о повышении тарифов.
Мы анализируем все доступные нам финансовые ресурсы, в том числе помощь от наших партнеров, которая предоставляется, которая задекларирована ими и которая будет предоставлена в ближайшее время. Анализируем возможности наших энергетических предприятий, в том числе обсуждаем возможность повышения тарифа.
Заместитель министра добавляет, что с нынешними повреждениями следующего отопительного сезона Украина может столкнуться со значительным дефицитом. Поэтому, не является исключением, что тогда возможны отключения света для бытовых потребителей.
Какова ситуация со светом
- Напоминаем, что 8 мая россияне снова атаковали энергетическую инфраструктуру Украины в 6 областях. Под прицелом были объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областях.
- После этого в Минэнерго сообщили, что потребители должны уменьшить использование энергоемких приборов в пиковые периоды – с 19 до 22 часов.
- По словам Светланы Гринчук, с учетом последней атаки украинская энергосистема потеряла более 8 гигаватт мощностей.
- Самая сложная ситуация со светом остается в Харьковской области. Там действуют отключения. Кроме того, действуют еще ограничения в промышленном узле Кривого Рога.
- Как рассказал 24 Каналу исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, из-за того, что основной проблемой является недостаточно сильная противовоздушная оборона тепловых генераций, украинцы могут остаться без электричества как раз в пиковые часы. Впрочем, полного обесточивания не будет.