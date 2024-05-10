Тариф на світло можуть підняти

Відомо, що міністр енергетики України оцінив пошкодження, які завдали росіяни українській енергосистемі, у понад 1 мільярд доларів. Це без врахування останньої масованої атаки, яка відбулася 8 травня.

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Як розповіла заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в ефірі телемарафону, передає 24 Канал, зараз ведуться розмови щодо підвищення тарифів.

Світлана Гринчук Заступниця міністра енергетики України Ми аналізуємо всі доступні нам фінансові ресурси, у тому числі допомогу від наших партнерів, яка надається, яка задекларована ними й що буде надана найближчим часом. Аналізуємо можливості наших енергетичних підприємств, у тому числі обговорюємо можливість підвищення тарифу.

Зауважте! Рішення про здорожчання ще не прийняте, втім такий варіант можливий через останні масові атаки на енергосистему.

Заступниця міністра додає, що з теперішніми пошкодженнями наступного опалювального сезону Україна може стикнутися зі значним дефіцитом. Відтак, не є виключенням, що тоді можливі відключення світла для побутових споживачів.

Яка ситуація зі світлом