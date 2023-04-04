Украинские пенсионеры могут получать большие пенсии: как это работает
Источник:На пенсии
В Украине заработала система меценатских пенсий. То есть, любой может внести вклад в Пенсионный фонд в пользу пенсионера и будет выплачен человеку.
В феврале Пенсионный фонд Украины принял постановление, утверждающей порядок уплаты благотворительных пожертвований и их выплаты пенсионерам. Теперь юридические и физические лица могут перечислять пожертвования на отдельный счет Пенсионного фонда Украины, открытый в Сбербанке.
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При этом доплата к пенсии составит 70% от внесенного взноса, а 30% от суммы пожертвования Пенсионный фонд распределит между пенсионерами с самыми низкими пенсиями в солидарной системе.
Любой человек, гражданин, проживающий в Украине, за границей, может сделать по своему усмотрению благотворительное пожертвование в Пенсионный фонд для того, чтобы, например, помочь увеличить размер пенсий для своих родителей, бабушек, для дедушек, или просто для неравнодушной человека,
– объясняла заместитель министра социальной политики Дарья Марчак.
По словам министерки соцполитики Оксаны Жолнович, такая система будет эффективной, ведь в Украине достаточно людей, желающих вложить деньги в социально значимые вещи.
У нас достаточно людей, готовых делать определенные пожертвования и вкладывать свою часть доходов в социально значимые вещи. Я думаю, что какая-то часть потребностей наших малообеспеченных пенсионеров, которых сегодня около 4,7 млн человек, будет покрыта,
– убеждена министерша Оксана Жолнович.
Как внести благотворительный взнос
Перевести деньги можно онлайн через Портал электронных услуг Пенсионного фонда. Для этого нужно выбрать опцию "Благотворительные пожертвования" в правом верхнем углу.
Для того чтобы внести вклад на имя конкретного человека, в платежной инструкции нужно указать информацию о пенсионере:
- ФИО;
- дата рождения;
- идентификационный код (или серия и номер паспорта для лиц, по религиозным убеждениям не имеющих налогового номера).
Далее совершить платеж можно онлайн через сервис Portmone. Комиссия составит 1,5% суммы, но не менее 3 гривен. Деньги будут засчитаны в течение трех дней.
Кому пересчитают пенсии в апреле
- В начале апреля правительство осуществило еще пересчет пенсий для работающих пенсионеров. Это коснется 600 тысяч человек, однако не все украинцы смогут получить повышение к пенсии.
В этом году перерасчет получат те работающие пенсионеры, которые приобрели 24 месяца страхового стажа, или с момента назначения пенсии или предварительного перерасчета прошло два года.