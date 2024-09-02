Правительство планирует уменьшить бюджетные расходы: какие способы предлагают

13:05

Вместо ожидаемых 125 миллиардов гривен в 2024 году от повышения налогов, возможно, будет получено лишь 30 миллиардов гривен. В то же время потребности сектора безопасности и обороны, которые обеспечиваются исключительно внутренними поступлениями, остаются на уровне почти 500 миллиардов гривен.