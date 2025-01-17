Субсидии и льготы – исключительно на коммуналку: правительство предлагает новые правила оплаты ЖКУ
Правительство предлагает новые правила оплаты коммунальных услуг для льготников. Кабинет Министров одобрил законопроект, который предусматривает обязательную оплату жилищно-коммунальных услуг льготными категориями граждан.
Льготные средства – только на коммуналку
Законопроект предусматривает изменения в действующие законы, которые регулируют предоставление льгот на оплату коммунальных услуг, сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.
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Согласно документу, льготники будут обязаны использовать средства, полученные в виде льгот, для ежемесячной оплаты потребленных услуг. Детали об условиях предоставления льгот в случае неуплаты будут определяться правительством отдельно.
Напомним! В 2024 году Министерство социальной политики Украины разработало законопроект, который предусматривает отмену льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг для граждан с задолженностью.
Какие долги за коммунальные услуги имеют украинцы
По данным министерства, в этом году на льготы планировалось потратить 17,2 миллиарда гривен, а на субсидии – почти 30,3 миллиарда гривен.
Заметьте! По состоянию на 1 августа 2024 года, долги граждан по льготам на оплату коммунальных услуг достигли 732,9 миллиона гривен, сообщил Пенсионный фонд Украины.
В министерстве ожидают, что в 2025 году количество получателей льгот и субсидий уменьшится. Это станет результатом внедрения новых подходов, частности:
- повышение адресности выплат;
- уточнение критериев оценки финансового и имущественного состояния граждан;
- прекращение выплат тем, кто находится за границей или проживает на временно оккупированных территориях;
- ежемесячная верификация выплат.
Такие меры направлены на повышение эффективности системы поддержки и уменьшение необоснованных расходов.