Правительство одобрило законопроект о новом Таможенном тарифе
Источник:телеграм Даниила Гетманцева
Кабинет Министров поддержал законопроект о новом Таможенном тарифе. Он будет отвечать требованиям Международной конвенции о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров.
Главная цель этого законопроекта – перейти с классификатора товаров 2017 года на классификатор 2022 года. Этот классификатор уже используют основные торговые партнеры Украины.
Читайте также Правительство наложило санкции против приспешников путина: в верхушке списка его дочери
Какие изменения предполагает законопроект
- Объединение по отдельным позициям нескольких кодов в один, чтобы избежать ручного манипулирования ими в случае отличительных ставок пошлины;
- детализация одного кода в несколько, где это имеет существенное значение для более точной классификации товара;
- исключение из Таможенного тарифа товаров, которые уже не используются в международной торговле;
- дополнение Таможенного тарифа товарами, которые начали производить с 2017 года;
- устранение разногласий с партнерами в товарных кодах при таможенном оформлении, обеспечении гармонизации таможенной статистики.
Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев подчеркнул, что ставки ввозной пошлины на товары не изменяются.
Ждем как можно скорее представление законопроекта в Верховную Раду. Его оперативное одобрение важно на фоне начала работы с 1 октября "таможенного безвиза" с ЕС,
– отметил Гетманцев.
Напомним, что 15 августа нардепы в целом одобрили закон о "таможенном безвизе" с Евросоюзом, а также присоединение Украины к системе NCTS. Документ поддержали 275 парламентариев.