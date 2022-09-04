Главная цель этого законопроекта – перейти с классификатора товаров 2017 года на классификатор 2022 года. Этот классификатор уже используют основные торговые партнеры Украины.

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Какие изменения предполагает законопроект

Объединение по отдельным позициям нескольких кодов в один, чтобы избежать ручного манипулирования ими в случае отличительных ставок пошлины;

детализация одного кода в несколько, где это имеет существенное значение для более точной классификации товара;

исключение из Таможенного тарифа товаров, которые уже не используются в международной торговле;

дополнение Таможенного тарифа товарами, которые начали производить с 2017 года;

устранение разногласий с партнерами в товарных кодах при таможенном оформлении, обеспечении гармонизации таможенной статистики.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев подчеркнул, что ставки ввозной пошлины на товары не изменяются.

Ждем как можно скорее представление законопроекта в Верховную Раду. Его оперативное одобрение важно на фоне начала работы с 1 октября "таможенного безвиза" с ЕС,

– отметил Гетманцев.

Напомним, что 15 августа нардепы в целом одобрили закон о "таможенном безвизе" с Евросоюзом, а также присоединение Украины к системе NCTS. Документ поддержали 275 парламентариев.