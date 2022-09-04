Головна мета цього законопроєкту – перейти з класифікатора товарів 2017 року на класифікатор 2022 року. Цей класифікатор вже використовують основні торговельні партнери України.

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Які зміни передбачає законопроєкт

Об'єднання по окремих позиціях декількох кодів в один, щоб уникнути ручного маніпулювання ними у разі відмінних ставок мита;

деталізація одного коду у декілька, де це має суттєве значення точнішої класифікації товару;

виключення з Митного тарифу товарів, які вже не використовують у міжнародній торгівлі;

доповнення Митного тарифу товарами, які почали виробляти з 2017 року;

усунення розбіжностей з партнерами у товарних кодах під час митного оформлення, забезпечення гармонізації митної статистики.

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев наголосив, що ставки ввізного мита на товари не змінюються.

Чекаємо на якомога швидше подання законопроєкту до Верховної Ради. Його оперативне схвалення важливе на тлі початку роботи з 1 жовтня "митного безвізу" з ЄС,

– зазначив Гетманцев.

Нагадаємо, що 15 серпня нардепи в цілому схвалили закон про "митний безвіз" з Євросоюзом, а також приєднання України до системи NCTS. Документ підтримали 275 парламентарів.