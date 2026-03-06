6 марта, 13:46
Правительство пытается стабилизировать ситуацию на рынке топлива
В последние дни топливо в Украине дорожает на фоне военных действий на Ближнем Востоке. Однако Кабмин уже реализует комплекс мер, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке.
Как будут бороться с подорожанием?
Об этом в пятницу, 6 марта, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. В частности, продолжается работа над увеличением импорта.
Смотрите также Март без иллюзий: что будет с курсом доллара, ценами на продукты, топливо и квартиры
В частности, государственная компания Укрнафта будет реализовывать топливо с минимальной торговой наценкой, формируя ориентир справедливой цены на рынке в нынешних условиях.
Параллельно работаем с другими операторами топливного рынка и рассчитываем на их ответственную и взвешенную ценовую политику,
– добавила чиновница.