6 марта, 13:46
Правительство пытается стабилизировать ситуацию на рынке топлива

Анастасия Безейко

В последние дни топливо в Украине дорожает на фоне военных действий на Ближнем Востоке. Однако Кабмин уже реализует комплекс мер, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке.

Как будут бороться с подорожанием?

Об этом в пятницу, 6 марта, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. В частности, продолжается работа над увеличением импорта.

В частности, государственная компания Укрнафта будет реализовывать топливо с минимальной торговой наценкой, формируя ориентир справедливой цены на рынке в нынешних условиях.

Параллельно работаем с другими операторами топливного рынка и рассчитываем на их ответственную и взвешенную ценовую политику,
– добавила чиновница.