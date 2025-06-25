Почти 400 миллиардов гривен – правительство хочет увеличить финансирование безопасности и обороны
- Правительство Украины планирует увеличить финансирование обороны и безопасности на 412 миллиардов гривен, из которых 311 миллиардов гривен будет направлено на Министерство обороны, о чем сообщил Денис Шмыгаль.
- Увеличение расходов общего фонда государственного бюджета Украины на 449 миллиардов гривен планируется покрыть за счет увеличения доходов бюджета и внутренних заимствований.
Расходы государственного бюджета Украины на сектор обороны и безопасности увеличат на 412 миллиардов гривен. Этот законопроект уже одобрило правительство, поэтому его направят в Верховную Раду.
Правительство стремится увеличить финансирование безопасности и обороны
В частности 311 миллиарда гривен направят на Министерство обороны, пишет 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
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Мы предлагаем увеличить финансирование Сил безопасности и обороны Украины в этом году на 412 миллиардов гривен. Из них почти 311 миллиардов гривен предусмотрено на Министерство обороны,
– сообщил Шмыгаль.
Более того, предлагается направить более 100 миллиардов гривен на усиление возможностей:
- Минстратегпрома;
- Нацгвардии;
- Пограничной службы;
- СБУ;
- Главного управления разведки.
Кроме того, еще 6,3 миллиарда гривен предусматривается для Министерства цифровой трансформации, в частности для развития оборонных инноваций. В целом в Украине хотят увеличить расходы общего фонда государственного бюджета на 449 миллиарда гривен.
Важно! Согласно словам Шмыгаля, источники покрытия этих расходов – это увеличение доходов бюджета и увеличение внутренних заимствований.