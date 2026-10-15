Лекарства поступят в аптеки быстрее: правительство изменило правила импорта из-за ударов россиян

Постоянные атаки врага на медицинскую инфраструктуру вынуждают государство оперативно менять правила игры на рынке. Чтобы избежать дефицита жизненно важных препаратов, правительственные чиновники вводят новый алгоритм их поставок.

Как именно изменится поставка лекарств

Отныне импортные препараты будут поступать в украинские аптеки и больницы значительно быстрее, минуя длительное хранение на транзитных базах. Кабинет Министров максимально упростил процедуры контроля, чтобы лекарства сразу попадали к конечному потребителю, о чем сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

Важно! Согласно новым правилам, уполномоченный представитель компании-импортера получил право самостоятельно сверять груз с сопроводительными документами. Он также проводит визуальный осмотр упаковки, обязательно фиксируя все на фото.

Собранные данные сразу передаются в Гослекслужбу, которая и выдает окончательное заключение о качестве товара. Более того, если в Украину повторно ввозят ту же серию препаратов, время на государственный контроль сокращается всего до одного рабочего дня.

В то же время важно, что государственный контроль качества сохраняется, а требования к качеству и безопасности препаратов не меняются,

– подчеркнул глава правительства.

Почему эти решения приняли именно сейчас

Главной причиной такого шага стали целенаправленные российские атаки на украинские склады с медикаментами. Враг пытается создать искусственный дефицит лекарств и вызвать панику среди населения, нанося удары по логистике.

Это часть системной работы правительства, направленной на то, чтобы сделать поставки лекарств более гибкими и устойчивыми,

– пояснил Корецкий.

Для рядовых украинцев это означает главное: несмотря на террор России, полки аптек не опустеют, а необходимые препараты для лечения будут оставаться доступными без задержек.

Кстати, мы писали, что внешняя торговля нашей страны продолжает демонстрировать существенные диспропорции между тем, что мы продаем, и тем, что вынуждены покупать. Такая ситуация напрямую влияет на валютный рынок и стабильность экономики в целом.