Как именно изменится поставка лекарств

Отныне импортные препараты будут поступать в украинские аптеки и больницы значительно быстрее, минуя длительное хранение на транзитных базах. Кабинет Министров максимально упростил процедуры контроля, чтобы лекарства сразу попадали к конечному потребителю, что сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

Важно! Согласно новым правилам, уполномоченный представитель компании-импортера получил право самостоятельно сверять груз с сопроводительными документами. Он также проводит визуальный осмотр упаковки, обязательно фиксируя все на фото.

Собранные данные сразу передаются в Гослекслужбу, которая и выдает окончательное заключение о качестве товара. Более того, если в Украину повторно ввозят ту же серию препаратов, время на государственный контроль сокращается всего до одного рабочего дня.

В то же время важно, что государственный контроль качества сохраняется, а требования к качеству и безопасности препаратов не меняются,

– подчеркнул глава правительства.

Почему эти решения приняли именно сейчас

Главной причиной такого шага стали целенаправленные российские атаки на украинские склады с медикаментами. Враг пытается создать искусственный дефицит лекарств и вызвать панику среди населения, нанося удары по логистике.

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Это часть системной работы правительства, направленной на то, чтобы сделать поставки лекарств более гибкими и устойчивыми,

– пояснил Корецкий.

Для рядовых украинцев это означает главное: несмотря на террор России, полки аптек не опустеют, а необходимые препараты для лечения будут оставаться доступными без задержек.

Кстати, мы писали, что внешняя торговля нашей страны продолжает демонстрировать существенные диспропорции между тем, что мы продаем, и тем, что вынуждены покупать. Такая ситуация напрямую влияет на валютный рынок и стабильность экономики в целом.