Як саме зміниться постачання медикаментів

Відтепер імпортні препарати надходитимуть до українських аптек та лікарень значно швидше, оминаючи тривале зберігання на транзитних базах. Кабінет Міністрів максимально спростив процедури контролю, щоб ліки одразу потрапляли до кінцевого споживача, про що повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Важливо! За новими правилами, уповноважений представник компанії-імпортера отримав право самостійно звіряти вантаж із супровідними документами. Він також проводить візуальний огляд упаковки, обов'язково фіксуючи все на фото.

Зібрані дані одразу передаються до Держлікслужби, яка і видає фінальний висновок про якість товару. Більше того, якщо в Україну завозять ту саму серію препаратів повторно, час на державний контроль скорочується всього до одного робочого дня.

Водночас важливо, що державний контроль якості зберігається, а вимоги до якості та безпеки препаратів не змінюються,

– наголосив очільник уряду.

Чому ці рішення ухвалили саме зараз

Головною причиною такого кроку стали цілеспрямовані російські атаки на українські склади з медикаментами. Ворог намагається створити штучний дефіцит ліків та викликати паніку серед населення, б'ючи по логістиці.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Це частина системної роботи уряду, щоб зробити постачання ліків гнучкішим і стійкішим,

– пояснив Корецький.

Для пересічних українців це означає головне: попри терор Росії, полиці аптек не спорожніють, а необхідні препарати для лікування залишатимуться доступними без затримок.

До речі, ми писали, що зовнішня торгівля нашої держави продовжує демонструвати суттєві диспропорції між тим, що ми продаємо, і тим, що змушені купувати. Така ситуація безпосередньо впливає на валютний ринок та стабільність економіки загалом.