Якими є реальні цифри української торгівлі

За перші дев'ять місяців 2026 року Україна закупила за кордоном товарів на понад 75,1 мільярда доларів, тоді як експортувала лише на 29,6 мільярда. Левова частка ввезеного – це оподаткований імпорт, який приносить критично важливі кошти до державного бюджету, про що повідомляє пресслужба Державної митної служби України.

Наша економіка міцно "підсіла" на товари з Китаю – звідти імпортували продукції на майже 22,6 мільярда доларів. До трійки головних постачальників також увійшли Польща (понад 7,1 мільярда) та Німеччина (понад 4,9 мільярда). Водночас український бізнес найбільше заробляє на ринках Польщі, Туреччини та Німеччини, куди сумарно продали товарів на майже 8 мільярдів доларів.

За що українці платять найбільше

Понад 73% усіх витрат на імпорт припадає на три ключові категорії, без яких неможливе функціонування країни. Найбільше грошей пішло на машини, устаткування та транспорт – майже 34,4 мільярда доларів. На другому місці – паливно-енергетичні товари (понад 10,8 мільярда), які забезпечують нас світлом і теплом, а замикає трійку продукція хімічної промисловості (понад 10 мільярдів).

Зверніть увагу! Для пересічного українця ці цифри означають дві речі: стабільність цін на заправках та наявність грошей у державі на соціальні виплати. Лише з розмитнення пального бюджет отримав понад 224,9 мільярда гривень, а загалом податкове навантаження на кожен кілограм імпорту становить 0,62 долара. Ці митні платежі є одним із головних джерел наповнення скарбниці, з якої фінансуються пенсії та зарплати бюджетникам.

Традиційно головним годувальником України залишається аграрний сектор. У структурі експорту продовольчі товари принесли майже 17 мільярдів доларів. Металургія та машинобудування хоч і працюють у надскладних умовах, але змогли згенерувати 2,9 та 2,7 мільярда доларів відповідно. Крім того, навіть з експорту держава збирає вивізне мито – за цей період бюджет поповнився на майже 1,5 мільярда гривень.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Раніше ми писали, що через блокування морських шляхів експорту вже за два-три місяці світ зіткнеться з гострою кризою в сільському господарстві та дефіцитом продовольства. Під ударом опиняться країни Африки, Азії та Близького Сходу, куди Україна традиційно постачає мільйони тонн продукції, про що заявив Президент України Володимир Зеленський.