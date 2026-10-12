Блокування морських шляхів призведе до нестачі продовольства

Через блокування морських шляхів експорту вже за два-три місяці світ зіткнеться з гострою кризою в сільському господарстві та дефіцитом продовольства. Під ударом опиняться країни Африки, Азії та Близького Сходу, куди Україна традиційно постачає мільйони тонн продукції, про що заявив Президент України Володимир Зеленський під час Варшавського безпекового форуму.

Зеленський наголосив, що світ занадто фокусується на російському дизельному пальному, забуваючи про критичну важливість українського зерна. За його словами, частка російського дизеля на світовому ринку становить лише 2,2%, що робить вплив країни-агресорки на глобальну енергетику вкрай незначним.

Усі говорять про дизельне паливо, але всі забувають про зерно. А зараз морські шляхи заблоковано, і Сполучені Штати цього не відчувають,

– підкреслив глава держави.

Він також додав, що Путін прагне діалогу на умовах поступок, але Україна не принижуватиме себе і діятиме як незалежна держава.

Які рішення ухвалювалися раніше та що передувало кризі

Ситуація з експортом залишається вкрай напруженою через постійні російські атаки на портову інфраструктуру. Як вже повідомлялося раніше, через паралізований головний канал експорту Україна може недоотримати щонайменше 8 мільярдів доларів до літа 2027 року.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Альтернативні сухопутні маршрути не здатні перекрити морські обсяги, а європейські партнери не поспішають йти назустріч: нещодавно Польща та Румунія відмовилися збільшувати транзит української агропродукції, пославшись на захист інтересів власних фермерів.

Зверніть увагу! Якщо морська блокада триватиме, до кінця року в Україні можуть залишитися заблокованими до 35 мільйонів тонн зерна, що залишить вітчизняних аграріїв без коштів для наступної посівної кампанії.